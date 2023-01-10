В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
Жителей этих регионов уведомили приблизительно в одно время - в 11.30, утверждается на сайте государственного ресурса по оповещению.
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В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу утром во вторник, 10 января. Об этом говорят данные онлайн-карты Минцифры страны.
Жителей этих регионов уведомили приблизительно в одно время - в 11.30, утверждается на сайте государственного ресурса по оповещению.
Примерно через полчаса после объявления воздушную тревогу в этих двух украинских областях отменили.
Ранее одесситы перекрыли дорогу, протестуя против отключения света. Решение властей вызвало возмущение у жителей города. К месту протеста была направлена полиция.