В нескольких районах Украины второй раз за ночь звучат сирены
Речь идет о Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
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На Украине снова объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
В Полтавской и Днепропетровской областях сирены звучат второй раз за ночь, а вот в Кировоградской области в первый. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ЛНР и ДНР.
Ранее этой ночью, 8 января, сигнал тревоги звучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.