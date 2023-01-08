В нескольких районах Украины второй раз за ночь звучат сирены

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На Украине снова объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

В Полтавской и Днепропетровской областях сирены звучат второй раз за ночь, а вот в Кировоградской области в первый. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ЛНР и ДНР.

Ранее этой ночью, 8 января, сигнал тревоги звучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.