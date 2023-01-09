Песков оценил высказывания Смольянинова против России
Сегодня стало известно, что завести против актера уголовное дело поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил высказывания актера Артура Смольянинова против РФ.
«Ничего хорошего в Кремле про слова этого актера не думают. В данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства», - сказал представитель Кремля.
Сегодня стало известно, что завести против актера уголовное дело поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ранее российский актер, покинувший страну, заявил, что готов участвовать в конфликте на Украине только на стороне противника. Кроме того, он подчеркнул, что ему «плевать» на Россию и ее будущее.