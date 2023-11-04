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NBC: США и Европа начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Россией

Максим Крюков
07:41 04.11.2023
По словам источников телеканала, американские и европейские официальные лица «начали спокойно» говорить с Украиной о последствиях мирного урегулирования конфликта.
NBC: США и Европа начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Россией
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Соединенные Штаты Америки и страны Европы начали обсуждать с киевским режимом возможные мирные переговоры с Москвой и предварительные условия, на которых будет строиться достижение компромисса. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с ходом дискуссий.

Авторы материала уточнили, что американские и европейские официальные лица «начали спокойно» говорить с украинскими властями о последствиях мирного урегулирования кризиса.

Отмечается, что в ходе обсуждений стороны поднимали вопросы о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то, чтобы достичь соглашения». По данным источников телеканала, подобные разговоры состоялись еще в октябре.

Такие дискуссии являются доказательством того, что украинский конфликт зашел в тупик, а коллективный Запад не в силах дальше оказывать поддержку Киеву, подчеркнули журналисты. По мнению официальных лиц, «осталось время до конца года» до момента, когда полемика о необходимости сесть за стол переговоров приобретет срочный характер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Москва открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основан на взаимном уважении участников переговоров. Он также заявил о готовности России к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского вопроса и дальнейшему сосуществованию со странами Запада.

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, череда антиукраинских публикаций в западных СМИ - это попытка подготовить зарубежные элиты к новой фазе развития конфликта. Эксперт считает, что следующим этапом будет поиск виноватого в том, что украинское контрнаступление провалилось.

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