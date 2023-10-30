В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу: РФ готова к постконфликтному урегулированию украинского кризиса

Максим Крюков
07:15 30.10.2023
По словам министра обороны РФ, Москва также готова обсуждать параметры дальнейшего сосуществования с Западом в целом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Москва открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основан на взаимном уважении договаривающихся сторон. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности.

Глава МО РФ подчеркнул, что без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая направлена на нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в данной сфере вряд ли возможны.

Кроме того, он заявил о готовности РФ к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию со странами коллективного Запада, добавил Шойгу.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», - сказал он.

При этом глава российского оборонного ведомства отметил важность обеспечения равноправного сотрудничества между всеми ядерными державами - постоянными членами Совбеза ООН, которые ответственны за поддержание стабильности в мире.

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость», - заявил Шойгу.

Глава Минобороны России объяснил, что для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон.

Сергей Шойгу также заявил, что модель отношений РФ и КНР становится все более привлекательной для других стран. Круг друзей и единомышленников Москвы и Пекина неизменно ширится, отметил министр обороны России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:39 В стране и мире
Росавиация сократила срок закрытия аэропорта в Махачкале до 31 октября
05:54 В стране и мире
МО РФ: в Черном море были обнаружены два украинских безэкипажных катера
05:47 В стране и мире
Видео
Шойгу: потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек
05:34 В стране и мире
Видео
В Ливане тысячи протестующих собрались на митинг в поддержку сектора Газа
04:44 В стране и мире
Российская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира по Dota 2
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.