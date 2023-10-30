Шойгу: РФ готова к постконфликтному урегулированию украинского кризиса

По словам министра обороны РФ, Москва также готова обсуждать параметры дальнейшего сосуществования с Западом в целом.

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Москва открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основан на взаимном уважении договаривающихся сторон. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности.

Глава МО РФ подчеркнул, что без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая направлена на нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в данной сфере вряд ли возможны.

Кроме того, он заявил о готовности РФ к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию со странами коллективного Запада, добавил Шойгу.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», - сказал он.

При этом глава российского оборонного ведомства отметил важность обеспечения равноправного сотрудничества между всеми ядерными державами - постоянными членами Совбеза ООН, которые ответственны за поддержание стабильности в мире.

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость», - заявил Шойгу.

Глава Минобороны России объяснил, что для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон.

Сергей Шойгу также заявил, что модель отношений РФ и КНР становится все более привлекательной для других стран. Круг друзей и единомышленников Москвы и Пекина неизменно ширится, отметил министр обороны России.