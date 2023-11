В стране и мире Эксперт Кашин: западные СМИ готовятся объяснить поражение Украины Ян Брацкий По мнению Директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, следующим этапом будет поиск виноватого в том, что украинское контрнаступление провалилось. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Череда антиукраинских публикаций в западной прессе - это попытка подготовить зарубежные элиты к новой фазе развития конфликта. В этом уверен Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В беседе со «Звездой» он рассказал об усиливающихся противоречиях между политическими заявлениями о необходимости нанести России поражение на поле боя и реальностью на земле, где ВСУ не имеют никакого успеха. «Вплоть до настоящего времени на политическом уровне высказывается цель - восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991-го года и победа над Россией, как условие мира. Реальность такова, что всерьез в достижение этих целей никто не верит и не верил. Встает задача подготовки политических элит, прежде всего западных, к новой фазе развития конфликта, когда речь будет идти о том, чтобы выйти из войны с Россией с минимальными потерями и издержками для себя», - сказал Кашин. По его мнению, очень скоро на официальном политическом уровне будет объявлено, что достижение заявленных Киевом целей невозможно в принципе. «Надо объяснить, почему ставились такие задачи, почему отказывались от диалога, почему положили такое количество людей и техники в ходе наступления и к чему пришли? Вот теперь эта информационная подготовка и проводится. Важно отметить, что реальная информация о ходе боевых действий на Украине на Западе контролируется. Даже люди довольно высокого уровне вне военной системы черпают ее из этих СМИ. Им надо объяснить, в каком положении находятся дела», - уточнил эксперт. Отдельно предстоит решить вопрос о политической ответственности, полагает Кашин. За нереалистичные цели, огромное количество жертв и просчеты в переговорном процессе кто-то должен ответить и виноватым, скорее всего, сделают Владимира Зеленского, уверен Кашин. «Кто виноват в том, что война не закончилась раньше чем могла бы? Кто виноват в том, что не пошли с Россией на переговоры? Это негодяй Зеленский, который иррационально верил в победу и всех гнал на войну. Мирное соглашение, которое готовилось в марте 2022 года, было сорвано прямым вмешательством США и Великобритании. Можно было завершить войну 1,5 года назад без изменения фактических границ Украины, но кто-то, совсем не Зеленский, принял решение, что войну надо продолжать. Вот к чему пришли. Теперь надо назначить виновного», - подвел итог Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Напомним, британская газета The Times выпустила статью, в которой сообщила о разногласиях Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной конфликта стал вопрос завершения контрнаступления. Украинский главком призывает остановиться и заняться подготовкой операций в следующем году, а Зеленский требует продвижения вперед. Американский журнал Time, в свою очередь, пишет о том, что Владимир Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, он зол и ничего не хочет слышать о перемирии. Все это на фоне того, что коллективный Запад устал от конфликта на Украине. Экспертное мнение и аналитика