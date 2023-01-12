Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем разоблачители

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Американский президент Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус... у этих парней десятки, сотни документов. И никакой тюрьмы», - написал он в Twitter.

По словам Сноудена, суть скандала заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что обнаружили их за неделю до промежуточных выборов в 2022 году и умолчали об этом.

Ранее стало известно в бывшем кабинете нынешнего президента нашли документы под грифом «секретно». Они относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом. В секретных документах оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.