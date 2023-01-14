Небензя: РФ готова к достижению целей СВО путем переговоров

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Россия готова к достижению целей спецоперации путем переговоров, в противном случае они будут достигнуты военным путем. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что завершение СВО возможно лишь тогда, когда от Киева не будет исходить угроза для России, а также когда на Украине закончится дискриминация русскоязычного населения.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя.

Он также назвал киевскую инициативу «мирного саммита» пропагандистской пустышкой, а созываемые Западом заседания по Украине ярмаркой лицемерия.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что дипломатическое решение украинского кризиса должно происходить посредством прямых переговоров. Западные посредники, как отмечается, часто преследуют собственные цели и влияют на ход переговоров.