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Постпред РФ Василий Небензя запросил заседание Совета Безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих и гонениями на церковь на Украине. По его словам режим президента Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в «авторитарную диктатуру», что является главным препятствием к миру.

Небензя отметил, что, помимо преследования инакомыслящих и лидеров оппозиции, киевский режим теперь еще и пытается уничтожить единственную каноническую в стране церковь — Украинскую православную церковь.

«Мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января», — заявил Небензя.

Он также добавил, что 20 января на неформальной встрече СБ по «формуле Арриа» постпредство планирует рассказать о том, как жители Донбасса с 2014 года выживали под обстрелами.

Ранее заседание СБ ООН 17 января в 23.00 по московскому времени анонсировал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. Он отметил, что РФ уже «приучила» бывших западных партнеров, что отвечает на «антироссийское» заседание своим, на неудобную для них тему.

В 2022 году украинские власти организовали волну гонений на Украинскую православную церковь, обвинив ее в связях с Россией. На объектах церкви прошли обыски, ряд священнослужителей попали под санкции и уголовное преследование, в нескольких регионах деятельность УПЦ запретили.