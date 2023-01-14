В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ запросила заседание СБ ООН в связи со стремлением Киева уничтожить УПЦ

Анна Касаткина
03:25 14.01.2023
Постпред РФ Василий Небензя заявил, что сложившаяся ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ.
РФ запросила заседание СБ ООН в связи со стремлением Киева уничтожить УПЦ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Постпред РФ Василий Небензя запросил заседание Совета Безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих и гонениями на церковь на Украине. По его словам режим президента Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в «авторитарную диктатуру», что является главным препятствием к миру.

Небензя отметил, что, помимо преследования инакомыслящих и лидеров оппозиции, киевский режим теперь еще и пытается уничтожить единственную каноническую в стране церковь — Украинскую православную церковь.

«Мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января», — заявил Небензя.

Он также добавил, что 20 января на неформальной встрече СБ по «формуле Арриа» постпредство планирует рассказать о том, как жители Донбасса с 2014 года выживали под обстрелами.

Ранее заседание СБ ООН 17 января в 23.00 по московскому времени анонсировал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский. Он отметил, что РФ уже «приучила» бывших западных партнеров, что отвечает на «антироссийское» заседание своим, на неудобную для них тему. 

В 2022 году украинские власти организовали волну гонений на Украинскую православную церковь, обвинив ее в связях с Россией. На объектах церкви прошли обыски, ряд священнослужителей попали под санкции и уголовное преследование, в нескольких регионах деятельность УПЦ запретили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:55 В стране и мире
Bild: министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уходит в отставку
22:41 В стране и мире
Италия может передать Киеву систему ПВО среднего радиуса действия
20:44 Армия
В МО РФ рассказали о главных задачах перед штурмом Соледара
21:58 В стране и мире
Минтруда РФ проиндексирует более 40 соцвыплат с 1 февраля
18:54 В стране и мире
Берлин примет решение о танках Leopard для Киева на следующей неделе
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.