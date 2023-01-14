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Американский экономист Рубини заявил о наступлении периода стагфляции на Западе

Анна Касаткина
02:42 14.01.2023
На грани спада экономики с очень высокой инфляцией сейчас находится Британия, а экономика Германии «сломана», отметил профессор Нуриэль Рубини.
Американский экономист Рубини заявил о наступлении периода стагфляции на Западе
© Фото: Stefan Klein imagebroker.com GlobalLookPress
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Западные страны вступают в период стагфляции, которая сочетает спад экономики с высокой инфляцией. Об этом заявил американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в интервью французской газете Monde.

«Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию», — заявил он.

В частности, на грани стагфляции с очень высокой инфляцией сейчас находится Великобритания, уверен эксперт. Что касается Германии, то ее экономическая модель, которая долгое время полагалась на недорогую энергию из России, оказалась «сломана».

Ранее опрошенные Financial Times эксперты предрекли Европе в 2023 году рост безработицы, высокую инфляцию, дефицит энергии и сокращение производства. По мнению некоторых из них, единая валютная зона уже утопает в рецессии, а в течение текущего года ожидается поэтапное сокращение ВВП.

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