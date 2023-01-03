По отзывам экспертов, инфляция после пандемии и событий на Украине будет ощущаться в Британии дольше, чем в других странах.

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В Великобритании ожидают сильнейшей и самой продолжительной рецессии среди стран G7. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на экономистов.

По их мнению, после пандемии и конфликта на Украине страна испытала инфляционный шок и продлится он дольше, чем в других государствах. Правительству, считают эксперты, необходимо проводить жесткую фискальную политику, а Банку Англии нужно будет сохранять высокую ключевую ставку.

Однако даже это скорее всего не спасет британский ВВП от падения. По предварительным оценкам аналитической компании Consensus Economics, в 2023 году он снизится на 1%. В то же время в Европе он сократится лишь на 0,1%, а в США увеличится на 0,25%.

Важной проблемой, пишет газета, является нехватка газовых хранилищ, которая провоцирует рост цен на энергоносители. Также из-за выхода страны из ЕС в Великобритании возникла неопределенность на рынке труда.

Все это повлияет на уровень доходов домохозяйств, которые уже страдают от роста цен на энергию и продукты. Эксперты считают, что для обычных граждан год будет «жестким, мрачным, суровым, несчастным или ужасным».

Ранее газета Daily Mail отметила негативные последствия противостояния Великобритании и России. По мнению автора статьи, британскому премьер-министру Риши Сунаку хорошо известно о проблемах, вызванных конфликтом на Украине, однако он продолжает заявлять о поддержке «украинских друзей».