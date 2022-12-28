FT: рецессия ждет еврозону в 2023 году

По мнению аналитиков, ЕС пережил худший в своей истории энергетический кризис, которых в условиях холодной зимы и сокращения поставок топлива из России может стать не последним.

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Рост безработицы, высокая инфляция, дефицит энергии и сокращение производства - такие безрадостные перспективы для еврозоны рисуют экономисты, опрошенные издаем Financial Times. По мнению некоторых из них, единая валютная зона уже утопает в рецессии, а в течение следующего года ожидается поэтапное сокращение ВВП.

Эксперты полагают, что единая Европа пережила худший в своей истории энергокризис, однако он может стать далеко не последним. Из-за относительно теплой осени удалось сохранить мощности газовых хранилищ, пишет FT, но аномально холодная зима способна свести на нет это преимущество.

Возможное сокращение поставок топлива из России в 2023 году также может стать приговором для энергетического благополучия Старого Света, считают аналитики. Общий экономический спад способен привести к падению цен на недвижимость в европейских городах, предупреждают прогнозисты. Цены на недвижимость в еврозоне в следующем году упадут на 4,7%.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам будут запрещены в случае, если в контрактах на поставки прямо или косвенно распространяется механизм предельной цены. В указе уточняется, что поставки с ограничением стоимости будут возможны только на основании специального решения президента. Распоряжение главы государства вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.