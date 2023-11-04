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Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-ый пакет санкций ЕС против России

Елизавета Кондрикова
22:05 04.11.2023
В ЕС планируют ужесточить потолок цен на нефть и усилить контроль за обходом санкций.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-ый пакет санкций ЕС против России
© Фото: Pavlo Bahmut, Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт», - цитирует «360» председателя ЕК. 

Она уточнила, что ограничения будут среди прочего включать ужесточение потолка цен на нефть и усовершенствование мер по контролю за обходом санкций.

В настоящее время фон дер Ляйен находится в Киеве, куда она прибыла для обсуждения вступления Украины в Европейский союз и вопроса финансовой поддержки для восстановления Украины. 

В четверг 2 ноября Минфин США также объявил о расширении своего антироссийского санкционного списка, всего в него вошли несколько десятков юридических и физических лиц. Так, санкции были введены против СПБ Биржи, конструктора беспилотников «Ланцет», ряда крупнейших российских банков. 

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