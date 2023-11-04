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Глава Еврокомиссии приехала в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС

Анна Ушакова
12:32 04.11.2023
Глава Еврокомиссии отметила, что будет поднят вопрос финансовой поддержки для восстановления Украины.
Глава Еврокомиссии приехала в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС
© Фото: vonderleyen, X
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в Евросоюз. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Рада вернуться в Киев. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», - написала глава Еврокомиссии в социальной сети X.

Также она заявила, что обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.

Ранее Урсула фон дер Ляйен предлагала странам ЕС увеличить бюджет Евросоюза на 66 миллиардов евро для помощи Украине. Из этой суммы 50 миллиардов предлагается дать Киеву. Они могут быть выделены в ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов. Однако на данный момент сумму согласовать так и не удалось.

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