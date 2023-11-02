США ввели санкции против СПБ Биржи и конструктора дронов «Ланцет»

Также среди прочего в санкционный список попали ряд крупнейших российских банков, СПБ Биржа и МГТУ им. Баумана.

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Соединенные Штаты снова расширили антироссийский санкционный список, в него вошли еще несколько десятков физических и юридических лиц. Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства финансов США.

«Попавшие под ограничения 37 человек являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и нескольких других стран», - говорится в публикации Радио Sputnik.

Уточняется, что новые санкции США направлены против российского военно-промышленного сектора и отраслей, его поддерживающих. Конкретно ограничения были введены против конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи, Научно-технического центра «Газпром нефти», СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана, ряда российских банков и других субъектов.

Также санкции коснулись АФК «Система», по данным ТАСС, к 17.16 по московскому времени акции компании снизились почти на 3%, до 16,5 рубля за бумагу.

Ранее санкционный список против России расширялся в середине сентября этого года, тогда под санкции попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие предприятия.