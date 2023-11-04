МИД Израиля: решение отозвать турецкого посла сблизило Анкару и ХАМАС
В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали сегодняшнее решение Турции отозвать своего посла из Тель-Авива для консультаций, посчитав, что оно сближает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и движение ХАМАС. Подобное заявление было опубликовано пресс-службой министерства.
«Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока государство Израиль находится в войне самообороны... является еще одним шагом президента Турции в сторону террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении ведомства.
В МИД Израиля вновь назвали движение ХАМАС «настоящим врагом палестинского народа», который совершает военные преступления и преступления против человечества.
Сегодня днем Министерство иностранных дел Турции заявило об отзыве своего посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне действий Израиля в секторе Газа и разворачивающейся гуманитарной катастрофы в зоне конфликта.