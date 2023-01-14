Вучич заявил о попытках премьера непризнанного Косово стать «новым Зеленским»

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Президент Сербии Александр Вучич уличил премьера непризнанной республики Косово Альбина Курти в попытках выставить себя жертвой. Со слов сербского лидера в риторике официальных лиц Косово ему отвели роль «маленького Путина», а главе косовского кабмина - «нового Зеленского».

«Я могу сказать ему, что у Сербии есть свои границы. Это не границы России и не НАТО. Они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а он либо говорит, что хочет, либо пытается поставить Сербию туда, где ей не место, и себя, где ей не место. Границы определяются не Курти, а международным публичным правом», - приводит заявление Вучича портал informer.

Ранее Курти сравнил сербско-косовские рубежи с границами НАТО и России.

Накануне в Белграде состоялась встреча первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича с советником главы госдепартамента США Дереком Шолле. Последний прибыл в Сербию, чтобы попытаться склонить ее власти к частичному признанию Косово. Официальную позицию по Косово и Метохии Дачич озвучил однозначно и она в невозможности признания независимости Косово и потенциального членства республики в ООН.

Напомним, кризис между Белградом и Приштиной обострился в декабре прошлого года, когда сербы в северной части мятежного края начали строить баррикады в ответ на бесчинства косовских силовиков.