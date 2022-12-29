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Белорусские военные рассказали, как сбили украинскую ракету С-300

Сергей Лебедев
18:55 29.12.2022
Ее зафиксировали средствами радиолокационной разведки в 10.00.
© Видео: Министерство обороны Республики Беларусь © Фото: modmilby, Telegram
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В Министерстве обороны Республики Беларусь рассказали, как сегодня идентифицировали, взяли на сопровождение и после пересечения границы сбили украинскую ракету ЗРК С-300. По словам командира зенитного ракетного дивизиона, ее зафиксировали средствами радиолокационной разведки в 10.00.

Ракета была уничтожена в районе агрогородка Горбаха в Ивановском районе Брестской области. Летела она со стороны населенного пункта Заболотье в Украине.

Напомним, ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что ракета упала на сельскохозяйственное поле. В результате инцидента никто не пострадал.

Военный комиссар Брестской области призвал местных жителей не волноваться и сохранять спокойствие. По его словам, произошла ситуация, подобная происшествию с украинскими ракетами С-300, упавшими в польской деревне Пшеводув.

Напомним, в результате ЧП, произошедшего в ноябре, погибли два человека. Изначально некоторые страны пытались обвинить в случившемся Россию. Однако позже была доказана ответственность Украины в инциденте.

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