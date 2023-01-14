Михалков из больницы поделился воспоминаниями о Чуриковой

Народной артистки СССР не стало сегодня. Великая актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет.

© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, GlobalLookPress

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, который в настоящий момент находится в больнице, прокомментировал уход из жизни Инны Чуриковой.

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова», - написал он в Telegram-канале «Бесогон».

По словам Михалкова, с разницей всего в две недели из жизни ушли покинули два гениальных человека.

«Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим», - добавил режиссер.

Народной артистка СССР умерла сегодня. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, комментируя это трагическое известие, назвал Чурикову одной из последних великих актрис.

В фойе московского театра появился траурный портрет Чуриковой, коллеги и поклонники ее творчества уже начали приносить цветы.