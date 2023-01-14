К портрету Чуриковой в «Ленкоме» начали приносить цветы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, GlobalLookPress

В фойе театра «Ленком» установили траурный портрет народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая умерла сегодня днем в больнице на 80-м году жизни. Рядом с портретом уже появился букет цветов.

Актриса запомнилась зрителям своими характерными ролями в кино и на театральной сцене. За свою карьеру была удостоена множества наград и премий. Чурикова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В «Ленкоме», службе в котором Чурикова отдала последние годы жизни, ее назвали одной из последних великих актрис. Президент Владимир Путин выразил семье Чуриковой свои соболезнования.