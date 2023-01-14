Шойгу заявил, что Чурикова блистательно играла и на сцене, и в кино

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Инны Чуриковой.

«Ушла из жизни яркая, талантливая актриса, удивительно обаятельная женщина. Она блистательно играла и на театральной сцене, и в кино», - приводит МО слова главы ведомства.

Шойгу отметил, что образы народной артистки СССР войдут в золотой фонд отечественной культуры.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, ее коллегам и почитателям», - добавил министр.

Актриса умерла в субботу, 14 января. Ей было 79 лет. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразили соболезнования близким Чуриковой, а также рассказали, какой она запомнилась им.

Инна Чурикова одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Почти полвека, с 1973 года, она служила в «Ленкоме», где исполнила более десяти главных ролей. Она воплотила яркие образы в десятках картин, среди наиболее популярных - «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Тот самый Мюнхгаузен».