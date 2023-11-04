В Рязани задержан предполагаемый убийца пристава Калужского
Оперативникам удалось задержать подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани. По данным МВД России, им оказался местный житель 1979 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления угрозыска МВД России совместно с коллегами <...> задержан житель Рязани 1979 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О трагедии стало известно первого ноября. Тело убитого с огнестрельными ранениями обнаружили у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани. В убитом опознали начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, пишет Life. Мотивы преступления устанавливаются, как и подробности задержания подозреваемого.