Очевидица: преступник трижды выстрелил в пристава в Рязани и уехал на мотоцикле

Она рассказала, что все случилось рядом со школой искусств - место слабоосвещенное и немноголюдное.

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Неизвестный мужчина, который стрелял в Рязани в судебного пристава, мог покинуть место преступления на мотоцикле, передает RT, ссылаясь на местную жительницу.

Накануне региональное СУ СК сообщило об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями в населенном пункте Недостоево. Утверждалось, что жертвой стал старший пристав Рязани и Рязанского района Сергей Калужский. Было заведено уголовное дело.

«Были слышны три выстрела, а потом гул, похожий на двигатель мотоцикла, и кто-то проехал на скорости», - приводятся слова очевидицы.

Она рассказала телеканалу, что все случилось рядом со школой искусств - место, по ее словам, слабоосвещенное и немноголюдное.

Кроме того, RT со ссылкой на источник пишет, что погибший являлся руководителем отделения по взысканию административных штрафов. Сообщается, что на месте убийства нашли три гильзы калибра 5,45 мм, выстрелы производились в грудь, живот и голову.