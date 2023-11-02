В Рязани застрелили судебного пристава в его профессиональный праздник

Следователи выясняют мотивы убийства. Не исключено, что преступление связано с его профессиональной деятельностью.

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Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в поселке Недостоево в Рязани, сообщает региональное СУ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Убит старший пристав Рязани и Рязанского района Сергей Калужский, сообщает «360». В него стрелял неизвестный мужчина в маске, сообщает КП-Рязань. Одна из пуль попала мужчине в голову.

Предположительно в момент покушения Калужский возвращался домой и нес в руках пакеты, пятилитровую бутылку с водой и канистру. Киллер открыл огонь, когда он проходил пустырь. Он сделал несколько выстрелов и скрылся.

Убийство произошло в День судебного пристава. Калужский работал в этой службе примерно 10 лет и пришел туда из полиции. Следователи выясняют мотивы убийства. Не исключено, что преступление связано с его профессиональной деятельностью.

На следующий день погибшего ждали в суде в качестве ответчика по нескольким делам. Как сообщается, речь идет о претензиях к работе пристава со стороны коллекторских агентств из Москвы и Подмосковья, Ростова-на-Дону и Челябинска.