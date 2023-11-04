Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с Нетаньяху

По словам турецкого лидера, Анкара больше не будет доверять мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за «военные преступления и нарушения прав человека».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего диалога с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы более не сможем разговаривать с Нетаньяху. Мы вычеркнули его», - сообщает RT со ссылкой на арабоязычный телеканал Al Arabiya.

Турецкий лидер добавил, что у Анкары больше не будет никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не понесет ответственности за «военные преступления и нарушения прав человека».

Эрдоган не в первый раз жестко высказывается по палестино-израильскому конфликту. Ранее он обвинил власти Израиля в совершении преступлений против человечности при поддержке стран Запада. Лидер Турции отметил, что Анкара продолжит принимать действия для того, чтобы добиться привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях на Ближнем Востоке.

По мнению политолога Дмитрия Бридже, позиция турецкого президента по Израилю укрепит его политические позиции, но может усилить давление со стороны Запада на страну. Эксперт напомнил, что Эрдоган является приверженцем политического ислама, и его оппоненты выступают в поддержку Палестины и против политики Израиля по отношению к сектору Газа. Таким образом он может укрепить единство народа внутри республики.