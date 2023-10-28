Политолог Бридже рассказал о последствиях риторики Эрдогана об Израиле для Турции

Позиция президента Турции по Израилю укрепит его политические позиции, но может усилить давление со стороны Запада на страну.

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Политолог и эксперт по Ближнему востоку Дмитрий Бридже в интервью «Звезде» рассказал, как риторика президента Турции Реджепа Эрдогана поможет ему в укреплении политических позиций, что это значит для арабского мира и какие негативные последствия могут угрожать Турции на фоне последних заявлений Эрдогана.

Политолог напомнил, что турецкий президент является приверженцем политического ислама, и его политические оппоненты выступают в поддержку Палестины и против политики Израиля по отношению к Газе. Таким образом Эрдоган своей риторикой может укрепить единство народа внутри страны.

«То, что происходит в Газе - это повод объединить турецкую нацию. И люди требуют от него этого, требуют выполнения долга перед палестинцами и защитить их как мусульман», - объяснил Бридже.

Помимо усиления внутреннего единства, президент Турции может также выступить как объединитель мусульманских народов. Турецкий глава государства давно продвигает интересы политического ислама и сейчас для этого были созданы все условия.

«Эрдогану нужно победить и внутри страны, и за ее границами. Показать, что он лидер не только Турции, но и мусульман, что он способен объединить вокруг себя всех людей. Эрдоган продвигает эти интересы уже много лет. И поставленные этой политикой задачи он выполняет», - счел эксперт.

Тем не менее, сообщил Бридже, у этой риторики есть и негативные последствия. В Турции уже некоторое время наблюдаются экономические проблемы, и жесткая позиция по поводу Израиля может усилить давление как самой еврейской диаспоры внутри страны, так и союзников Израиля на международной арене, включая давление со стороны США.

«Отношения с Израилем позволяли Турции развиваться. И риторика Эрдогана будет только ухудшать экономическую составляющую Турцию, потому что будет оказываться давление со стороны США и еврейской общины. Это будет создавать проблемы внутри страны и в политическом контексте», - подытожил Бридже.

В ходе выступления на митинге в поддержку Палестины президент Турции сообщил о намерении страны признать Израиль военным преступником. На фоне заявлений Эрдогана, МИД Израиля принял решение об отзыве всех своих дипломатов из Турции.