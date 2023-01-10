В стране и мире На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части Анна Назайкина Как сообщается, восстановление автомобильной части моста планируется завершить в марте. © Фото: mkhusnullin, Telegram Читайте нас на: Завершена надвижка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что строителям удалось справиться практически на два часа быстрее запланированного срока. «При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение», - написал Хуснуллин в Telegram-канале. Он объяснил, что максимально коротких сроков удалось добиться благодаря методу поперечной надвижки. Вице-премьер добавил, что восстановление автомобильной части моста планируется завершить в марте. Ранее в Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено из-за ремонта, восстановлено, причем досрочно. Экспертное мнение и аналитика