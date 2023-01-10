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На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части

Анна Назайкина
18:03 10.01.2023
Как сообщается, восстановление автомобильной части моста планируется завершить в марте.
На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части
© Фото: mkhusnullin, Telegram
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Завершена надвижка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строителям удалось справиться практически на два часа быстрее запланированного срока.

«При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение», - написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он объяснил, что максимально коротких сроков удалось добиться благодаря методу поперечной надвижки.

Вице-премьер добавил, что восстановление автомобильной части моста планируется завершить в марте.

Ранее в Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено из-за ремонта, восстановлено, причем досрочно.

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