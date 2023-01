В стране и мире The Independent: Сунак сегодня объявит Зеленскому о передаче четырех Challenger 2 Семен Лавров Лондон «немедленно» отправит Киеву четыре танка Challenger 2. Еще 8 боевых машин будут доставлены на Украину в ближайшее время, утверждают британские СМИ. © Фото: Cpl Kellie Williams, RLC, OGL v1.0, Wikimedia Читайте нас на: Риши Сунак готов сообщить Зеленскому об отправке танков Challenger 2 на Украину. Об этом написали британские издания The Independent и The Sun, сославшись на свои источники в английском правительстве. По их данным, премьер Великобритании объявит о поставках танков украинскому президенту уже сегодня, 14 января. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение того, чтобы у нее было необходимое оборудование для самообороны и изменения баланса поля боя», - цитирует своего собеседника с Даунинг-стрит The Independent. Также сообщается, что 4 танка Challenger 2 должны быть отправлены Киеву «немедленно». А еще 8 придут в ближайшее время. Ранее представитель Народной милиции ДНР объяснил, почему США начали снабжать Киев своими лучшими видами вооружения. По его мнению, таким образом они пытаются повысить боеспособность украинской армии, чтобы она смогла противостоять многочисленным и эффективным бронетанковым частям ВС РФ. В конце прошлого года президент России Владимир Путин прокомментировал обсуждавшиеся тогда поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. Глава государства отметил, что наша страна «будет иметь в виду» то, что данные системы якобы являются оборонительным типом вооружения. В любом случае, «противоядие» им найдется, заявил президент. При этом он назвал передачу данных ЗРК Киеву - затягиванием конфликта. Экспертное мнение и аналитика