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В НМ ДНР заявили, что США направляют новое оружие Киеву из страха перед танками РФ

Семен Лавров
11:35 14.01.2023
В частности, управляемые снаряды Excalibur и минные системы RAAMS могут поставляться с целью противостоять растущей эффективности российской танковой армии.
В НМ ДНР заявили, что США направляют новое оружие Киеву из страха перед танками РФ
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Передача Соединенными Штатами Киеву новых видов вооружения может быть связана с опасением американского руководства перед мощью российских бронетанковых частей. Данное мнение озвучили в Народной милиции ДНР.

Речь идет об управляемых снарядах Excalibur и минных системах RAAMS.

«Западная коалиция очень боится наших бронетанковых частей. Сейчас по мере насыщения наших боевых порядков новыми современными моделями танков и получения боевого опыта экипажей их работа становится все более и более эффективной. И это достаточно сильно пугает врага, чтобы поставлять современные системы вооружения», - передает слова источника из НМ ДНР ТАСС.

Он также назвал данные типы оружия одними из лучших в мире и признал их эффективность. Однако это лишь подтверждает, что за океаном очень высоко оценивают силы российских бронетанковых частей и их нарастающие возможности.

«Возможности бронетанковых сил с нашей стороны настолько пугают военных стратегов западной коалиции, что начинаются поставки всего, что возможно», - объяснил собеседник ТАСС.

Ранее офицер армии США в отставке заявил, что украинская армия столкнется с серьезными проблемами при использовании БМП Bradley. Во-первых, боевики вряд ли получат самое новое и самое лучшее вооружение. Во-вторых, им потребуется месяцы, чтобы научиться работать с такими высокотехнологичными и сложными системами.

Напомним, что любое вооружение, используемое украинскими националистами в ходе боевых действий против российской армии, является законной целью ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

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