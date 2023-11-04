В стране и мире Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому Максим Крюков Российский лидер прибыл на Красную площадь вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Михаил Метцель, POOL, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства. Глава государства прибыл в сердце столицы вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Ранее россиян с государственным праздником поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции. Кроме того, в честь Дня народного единства на всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота моряки подняли флаги расцвечивания под государственный гимн. В торжественных мероприятиях принял участие личный состав ТОФ. Экспертное мнение и аналитика