На всех кораблях ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
В воинских частях флота прошли торжественные построения, а также информирование личного состава об истории праздника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота ВМФ России в честь Дня народного единства моряки подняли флаги расцвечивания под государственный гимн. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Флаги расцвечивания являются сигнальными флагами, поднимаемые в праздничные дни. Они традиционно были подняты вместе с государственными и военно-морскими флагами.
В торжественных мероприятия принял участие личный состав Тихоокеанского флота. Военным напомнили об истории Дня народного единства.
Наиболее отличившимся вручили грамоты.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.