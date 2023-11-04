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На всех кораблях ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства

05:55 04.11.2023
В воинских частях флота прошли торжественные построения, а также информирование личного состава об истории праздника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота ВМФ России в честь Дня народного единства моряки подняли флаги расцвечивания под государственный гимн. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Флаги расцвечивания являются сигнальными флагами, поднимаемые в праздничные дни. Они традиционно были подняты вместе с государственными и военно-морскими флагами.

В торжественных мероприятия принял участие личный состав Тихоокеанского флота. Военным напомнили об истории Дня народного единства.

Наиболее отличившимся вручили грамоты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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