Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

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Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем народного единства. Обращение они записали на борту Международной космической станции.

«От всего сердца поздравляем вас с Днем народного единства! Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит ее великую историю, трудится для укрепления и процветания России», - отметил Олег Кононенко.

В свою очередь Николай Чуб напомнил, что праздник имеет глубокие корни. В XVII веке народны России объединились и отстояли суверенитет государства. Они смогли избавить свою землю от захватчиков и укрепить страну.

А Константин Борисов отметил, что история страны является образцом искреннего патриотизма и любви к отчизне, которые вдохновляют трудиться на благо Родины. Именно единство поможет справиться со сложностями.