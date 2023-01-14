В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-посол ЛНР назвал финансирование Украины «платой смертнику»

Сергей Лебедев
11:27 14.01.2023
По словам Родиона Мирошника, Запад не планирует инвестировать в восстановление страны.
Экс-посол ЛНР назвал финансирование Украины «платой смертнику»
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Западные страны не планируют инвестировать в восстановление Украины. Все заявления не эту тему являются профанацией. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, - это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет», - сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что те, кто платят за смерть, не рассчитывают, что клиент будет жить. Разговоры о восстановлении, по его словам, являются профанацией для «маленьких украинцев».

Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в «натовскую ЧВК». По его словам, украинский народ заставляют воевать за чужие задачи.

Небензя процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который ранее заявил, что страна выполняет «миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей», а затем призвал поставлять Киеву больше оружия и денег. Эти слова, подчеркнул постпред, отражают истинную подоплеку любых украинских «мирных инициатив».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:52 В стране и мире
В МХТ им. Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой
12:36 В стране и мире
Коллеги Михалкова заявили об улучшении состояния режиссера
12:20 В стране и мире
Беженец из Соледара рассказал об издевательствах украинских боевиков
11:57 В стране и мире
Средства ПВО сбили две украинские ракеты на подлете к Бердянску
11:11 В стране и мире
В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.