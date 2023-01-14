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Западные страны не планируют инвестировать в восстановление Украины. Все заявления не эту тему являются профанацией. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, - это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет», - сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что те, кто платят за смерть, не рассчитывают, что клиент будет жить. Разговоры о восстановлении, по его словам, являются профанацией для «маленьких украинцев».

Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в «натовскую ЧВК». По его словам, украинский народ заставляют воевать за чужие задачи.

Небензя процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который ранее заявил, что страна выполняет «миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей», а затем призвал поставлять Киеву больше оружия и денег. Эти слова, подчеркнул постпред, отражают истинную подоплеку любых украинских «мирных инициатив».