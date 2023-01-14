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Newsweek: США нарушают обещания, расширяя границы своего участия в конфликте на Украине

Семен Лавров
06:45 14.01.2023
Передача новых видов вооружения такой коррумпированной стране как Украина, по мнению автора Newsweek, увеличивает риск начала Третьей мировой войны.
Newsweek: США нарушают обещания, расширяя границы своего участия в конфликте на Украине
© Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Соединенные штаты нарушают собственные обещания о неучастии в конфликте на Украине, что может привести к началу Третьей мировой войны. Данное мнение выразил заместитель главного редактора американского журнала Newsweek Джейсон Филдс.

«Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, чтобы помочь Украине», - гласит публикация.

Журналист также назвал передачу большого количества вооружений такой коррумпированной стране как Украина рискованным. По его мнению, США должны соблюдать осторожность, чтобы не развязать Третью мировую войну.

В качестве нарушения собственных обещаний со стороны американского правительства Филдс приводит отправку Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и планирующиеся поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

По его словам, второе - не удивительно, потому что ранее власти США говорили тоже самое и о «Хаймарсах».

«Отправка системы Patriot была чертой, которую мы не хотели пересекать пару месяцев назад, но это изменение неудивительно, потому что в какой-то момент мы также не собирались отправлять систему HIMARS», - написал Филдс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские ЗРК Patriot, как и любые другие виды вооружений, используемые Киевом, являются законной целью для атак Вооруженных сил РФ. Демилитаризация Украины - одна из задач специальной военной операции, напомнил он, отвечая на вопросы журналистов.

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