Шабутдинова обвинили в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве

Восемь человек купили курсы, тренинги и вебинары в компании Аяза Шабутдинова на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.

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Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что 32-летний основатель компании «Like Центр», которого задержали накануне как свидетеля из-за заявления недовольной клиентки о несогласии с качеством предоставленных услуг, не признал вину. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным следствия, Шабутдинов вместе с соучастниками в корыстных целях создавал у людей ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода с помощью образовательных программ, которые продавала его компания.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

В прокуратуре также сообщили, что восемь человек приобрели программы на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.