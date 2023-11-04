В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шабутдинова обвинили в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве

Максим Крюков
10:52 04.11.2023
Восемь человек купили курсы, тренинги и вебинары в компании Аяза Шабутдинова на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.
Шабутдинова обвинили в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве
© Фото: yesyesyes, VK
Читайте нас на:

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что 32-летний основатель компании «Like Центр», которого задержали накануне как свидетеля из-за заявления недовольной клиентки о несогласии с качеством предоставленных услуг, не признал вину. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным следствия, Шабутдинов вместе с соучастниками в корыстных целях создавал у людей ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода с помощью образовательных программ, которые продавала его компания.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

В прокуратуре также сообщили, что восемь человек приобрели программы на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.