Блогера Аяза Шабутдинова задержали как свидетеля из-за жалобы клиентки

Клиентка выразила недовольство предоставленными услугами и написала заявление в полицию в попытке вернуть свои денежные средства.

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Блогер-миллионник и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов был задержан из-за заявления недовольной клиентки о несогласии с качеством предоставленных услуг, он выступает как свидетель по делу о жалобе в отношении его компании Like. Об этом сообщила команда Аяза Шабутдинова.

«Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», - говорится в Telegram-канале блогера.

По данным Baza, девушка выразила недовольство купленными в 2019 году курсами и захотела вернуть за них деньги, хотя сама успешно проходила обучение в течение некоторого времени. В компании Like уточнили, что с 2020 года клиентка разными неординарными способами пыталась добиться возвращения средств - «устраивала драки и инсценировала свое похищение».

В настоящее время проводятся проверки в отношении агентства Шабутдинова и опрос свидетелей. В компании утверждают, что она выполнила свои обязательства перед клиенткой.

Молодой человек был задержан сегодня днем по подозрению в мошенничестве. Задержанием занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности совместно с ФСБ России.