Адвокат Шабутдинова: уголовное дело на блогера завели по жалобе учеников

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Уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова возбудили по заявлению семи учеников бизнес-коуча, якобы оставшихся недовольными обучением, заявил адвокат обвиняемого Никита Апаликов. Об этом сообщает Life со ссылкой на ТАСС. По словам защитника, обратившиеся к правоохранителям могли посчитать, что так смогут вернуть деньги за курсы.

Адвокат сказал, что рекомендовал Шабутдинову не признавать свою вину. По его словам, ущерб по делу незначительный и несоизмеримо мал по сравнению с обвинением и тяжестью преступления, которое вменяю блогеру в вину.

Напомним, вчера стало известно, что в Москве задержали Аяза Шабутдинова, обучавшего людей мыслить как миллиардеры и много зарабатывать. Заведены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители провели обыски у блогера. Сейчас он ожидает избрания судом меры пресечения.