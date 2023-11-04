В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Шабутдинова: уголовное дело на блогера завели по жалобе учеников

Сергей Лебедев
01:49 04.11.2023
Никита Апаликов порекомендовал своему подзащитному не признавать вину.
Адвокат Шабутдинова: уголовное дело на блогера завели по жалобе учеников
© Фото: yesyesyes, VK
Читайте нас на:

Уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова возбудили по заявлению семи учеников бизнес-коуча, якобы оставшихся недовольными обучением, заявил адвокат обвиняемого Никита Апаликов. Об этом сообщает Life со ссылкой на ТАСС. По словам защитника, обратившиеся к правоохранителям могли посчитать, что так смогут вернуть деньги за курсы.

Адвокат сказал, что рекомендовал Шабутдинову не признавать свою вину. По его словам, ущерб по делу незначительный и несоизмеримо мал по сравнению с обвинением и тяжестью преступления, которое вменяю блогеру в вину.

Напомним, вчера стало известно, что в Москве задержали Аяза Шабутдинова, обучавшего людей мыслить как миллиардеры и много зарабатывать. Заведены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители провели обыски у блогера. Сейчас он ожидает избрания судом меры пресечения.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.