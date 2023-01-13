В США продолжат военную помощь Украине после рекордного транша на $3 млрд

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Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Украине военную помощь после объявления о рекордном по объему пакете на сумму $3 млрд. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Штаты сфокусированы на предоставлении дополнительной помощи Киеву.

«Только на прошлой неделе мы объявили о системах на три миллиарда долларов, и будет еще», — цитирует его РИА Новости.

Кирби напомнил, что США остаются лидером по оказанию военной поддержки Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США ввели ограничения для Украины по применению нового оружия. Так, киевский режим не должен применять оружие «натовского» образца, которое можно охарактеризовать как наступательное, для ударов по территории России.