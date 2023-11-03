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«Мы жертвы, и все мы уже мертвы»: как в Газе реагируют на израильские удары

Андрей Лазарев
20:10 03.11.2023
С 7 октября жертвами атак ЦАХАЛ стали девять тысяч палестинцев, из них четыре тысячи - дети, в ООН уже обвинили ЦАХАЛ в военных преступлениях и геноциде в отношении жителей сектора Газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency Globallookpress
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Обстановка в Дженине на Западном берегу реки Иордан словно в тире - беспорядочный огонь по живым мишеням. Солдаты ЦАХАЛ стреляют в людей, которые пытаются вынести с улицы раненого. Помочь не могут и медики - дорогу машинам экстренных служб преграждают израильские военные.

Ночной рейд Армии обороны Израиля проводится в лагере беженцев, а затем и в самом Дженине. Израильский спецназ прочесывает улицу за улицей. Слышны автоматные очереди, крики, рев бронетехники, десятки боевых машин и бульдозеры равняют с землей здания и постройки. Боевики ХАМАС стреляют по ним из гранатометов. 

В практически отрезанном от центра и юга эксклава городе Газа продолжают разрываться снаряды. Израильская ракета пролетела совсем рядом с христианской часовней, где прячутся десятки людей.

По данным Минздрава Палестины, с 7 октября погибло 9 тысяч человек. Из которых почти половина - дети. 

Журналисты The Washington Post сравнивают сектор Газа с детским кладбищем. Пострадавших еще больше. Медики оперируют без анестезии, медикаментов не хватает. Работая в прямом эфире у больницы Газы, палестинский журналист Салман Аль-Башир не может сдержать слез. Снимает с себя бронежилет и каску. Говорит, что они не спасут его от израильских ракет. Перед тем как бросить на землю амуницию, репортер рассказывает о гибели коллеги и всей его семьи. Таким образом, с начала эскалации погибли 36 журналистов.

«Мы больше не можем этого терпеть, мы измотаны, мы жертвы, и все мы уже мертвы, это всего лишь вопрос времени. Нас будут убивать одного за другим, никто не смотрит ни на нас, ни на масштабы катастрофы, которую мы переживаем в секторе Газа. Нет никакой защиты, никакого убежища», - сказал аль-Башир.

Те, кто решился покинуть северную часть сектора Газа по требованию ЦАХАЛА, переехали на Юг. Лагеря беженцев, такие как Хан – Юнис, переполнены. Люди живут в автомобилях.

В Управлении верховного комиссара по правам человека ООН уже заявили, что Армия обороны Израиля совершает в секторе Газа военные преступления и геноцид. Геноцидом назвали и  план по переселению более 2 – х миллионов человек из Газы на Синай юристы Лионской коллегии адвокатов.

«Существует упрощенный взгляд на геноцид, который представляет собой физическое истребление населения. Некоторые могут возразить, что это не применимо к ситуации в Палестине, и это правда. Однако институт международного права рассматривает ситуацию намного шире, учитывая процессы дегуманизации», - пояснил Жиль Деверс, Юрист Лионской коллегии адвокатов.

По данным ЦАХАЛ, ХАМАС удерживает в заложниках 242 человека.  В свою очередь, член политбюро палестинского радикального движения Гази Хамад в эфире телеканала NBC News заявил, что ХАМАС готов пойти на компромисс и отпустить всех. Но в обмен на освобождение из тюрем Израиля палестинцев. 

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», - заявил Хамад.

Вот только согласится ли на условия Израиль? Тель-Авив уже приступил к депортации палестинских рабочих. Их признали угрозой национальной безопасности страны. Сотни людей привезли к погранпереходу Рафах на границе с Египтом. Дальше люди пошли пешком. Многие не смогли сдержать слез.

«Мы были в Израиле, когда разразилась война. Мы не знали, куда идти, поэтому остались там, где были. Но нас выгнали. Полиция патрулировала и арестовывала рабочих одного за другим; они завязывали нам глаза и сковывали нас наручниками. Нас держали в неведении. Два дня мы спали на гальке, не понимая, что происходит, без еды и воды. Нас посадили в автобусы и возили в разные места, днем и ночью, в наручниках», - рассказал Махрус аль-Семри, палестинский рабочий из Газы.

Гуманитарная ситуация в экславе критическая. Сегодня Авиация МЧС России доставила 28 тонн гуманитарного груза для жителей Газы. Такое указание дал Владимир Путин. На борту двух самолетов ИЛ – 76 находятся медикаменты и перевязочные материалы. Их передали представителям египетского общества Красного полумесяца, а те в свою очередь перенаправят гумпомощь адресатам.

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