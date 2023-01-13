В МИД РФ заявили, что переговоры с Украиной должны проходить напрямую

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Дипломатическое решение украинского кризиса должно происходить посредством прямых переговоров Россия - Украина. Такие условия директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук считает наиболее благоприятными. Это связано с тем, что возможные посредники могут преследовать собственные цели.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», - цитирует его ТАСС.

Он также упомянул опыт прошлогоднего диалога, проходившего напрямую.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи», - подчеркнул дипломат.

Ранее в качестве возможного посредник на российско-украинских переговорах обсуждался генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Представитель офиса генсека, комментируя эту перспективу, заявил, что его прямое участие в дипломатическом урегулировании возможно, только в случае согласия на это обеих сторон конфликта. Также о готовности взять на себя роль посредника между Россией и Украиной не раз заявляла турецкая сторона. В телефонном разговоре между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным российский лидер подчеркнул, что серьезный диалог возможен только при условии выполнения киевскими властями ранее названных требований и учете новых территориальных реалий.