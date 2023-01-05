В стране и мире Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и проект газового хаба Ирина Елагина Лидеры России и Турции провели телефонные переговоры. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора был затронут широкий спектр тем двусторонних отношений. «Обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС "Аккую"», - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на Украине. «С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», - отметили в Кремле. Турецкий президент вновь заявил о готовности выступить посредником для урегулирования украинского конфликта дипломатическими средствами. Владимир Путин назвал непременное условие для проведения переговоров. «В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», - передает пресс-служба российского президента. Кроме того, стороны затронули тему зерновой сделки и подчеркнули «необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта». Лидеры двух стран высказались по перспективам сирийского урегулирования. Прозвучала позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. И выражена надежда на дальнейшее развитие контактов в трехстороннем формате для кардинального улучшения обстановки в Сирийской Арабской Республике, «включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами». Экспертное мнение и аналитика