Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и проект газового хаба
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора был затронут широкий спектр тем двусторонних отношений.
«Обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС "Аккую"», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на Украине.
«С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», - отметили в Кремле.
Турецкий президент вновь заявил о готовности выступить посредником для урегулирования украинского конфликта дипломатическими средствами. Владимир Путин назвал непременное условие для проведения переговоров.
«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», - передает пресс-служба российского президента.
Кроме того, стороны затронули тему зерновой сделки и подчеркнули «необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта».
Лидеры двух стран высказались по перспективам сирийского урегулирования. Прозвучала позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. И выражена надежда на дальнейшее развитие контактов в трехстороннем формате для кардинального улучшения обстановки в Сирийской Арабской Республике, «включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами».