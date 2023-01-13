В НИЦ им. Гамалеи приступили к работе над вакциной от «Кракена»

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что несмотря на то, что динамика заражения «Кракеном» в России пока неизвестна, вакцину от него надо создать как можно быстрее.

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Специалисты Национально-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже приступили к разработке новой вакцины от COVID-19, которая должна предотвратить заражение последними видами вируса, в том числе «Кракеном. Об этом рассказал глава НИЦ Александр Гинцбург.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х - XBB и XBВ.1.5 ("Кракен")», - подтвердил он в беседе с РИА Новости.

При этом специалист отметил, что пока динамика заражения россиян данным подвидом «Омикрона» неизвестна. Но тем не менее - лекарство от него надо создать как можно быстрее.

Новая разновидность COVID-19 была впервые обнаружена в России в четверг, 12 января. Нулевым пациентом стала жительница Пензенской области. После прихода в нашу страну «Кракена» журналисты «Звезды» расспросили об этом типе вируса врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислав Жемчугова.