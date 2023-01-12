Иммунолог рассказал об опасности омикрон-штамма «кракен»

По словам специалиста, волноваться из-за него не стоит.

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Не стоит волноваться из-за нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен». Летальность от него небольшая, а большинство случаев заболевания проходит без каких-либо симптомов. Об этом «Звезде» заявил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Это нормальная эволюция вирусов в связи с прошедшей пандемией и формированием на нашей планете коллективного иммунитета. Эта новая конструкция обходит в значительной степени коллективный иммунитет к предшествующим конструкциям, почему и быстро распространяется», - отметил медик.

При этом он отметил, что в результате новым вариантом штамма переболеет вся планета. По словам иммунолога, вирус вытеснит все предыдущие.

Напомним, сегодня стало известно, что в России зафиксировали первый случай заболевания «кракеном». Штамм обнаружили в Пензенской области.