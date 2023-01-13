Спорт Гендиректор «Аль-Хиляля» прокомментировал слухи о возможном трансфере Месси Максим Крюков По словам Фахеда Аль-Мофариджа, переход аргентинского форварда похож на подписание саудовским клубом «Аль-Наср» Криштиану Роналду. © Фото: Gao Jing, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Генеральный директор футбольного клуба «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) Фахед Аль-Мофаридж прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с семикратным обладателем «Золотого мяча» и действующим чемпионом мира в составе сборной Аргентины нападающим Лионелем Месси. «Это похоже на подписание Криштиану Роналду, речь не только о клубе и игроке, это касается не только клуба. Все саудовские команды готовятся к большому прорыву после комментариев министра спорта, сделанных ранее», - приводит слова гендиректора журналист Эслам Магди в своих соцсетях. Ранее испанская газета Mundo Deportivo писала, что команда из Саудовской Аравии готова предложить форварду «Пари Сен-Жермен» рекордное соглашение на сумму не менее 330 миллионов евро в год. Эта новость взбудоражила футбольное сообщество, особенно после того, как стало известно, что извечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в «Аль-Наср» Саудовской про-лиги. Экспертное мнение и аналитика