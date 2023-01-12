Mundo Deportivo: клуб из Саудовской Аравии может предложить Месси рекордный контракт в 330 млн евро
Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении знаменитого аргентинского форварда, нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Как пишет испанская газета Mundo Deportivo, потенциальные покупатели готовы предложить Месси рекордный контракт на сумму не менее €330 млн в год.
Новость была с интересом воспринята экспертным сообществом, учитывая тот факт, что недавно саудовский «Аль-Наср» подписал соглашение с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Платить ему будут €100 млн по трудовому договору и столько же по рекламным контрактам, что автоматически сделает Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, пишет газета Marca.
По мнению экспертов, наличие двух самых известных футболистов современности в одном чемпионате повысит к нему интерес, что положительно скажется на привлечении туристов в Саудовскую Аравию.