«Нас просто бросили»: украинский солдат рассказал CNN об обстановке в Соледаре

Военные сидят без еды и воды, среди них есть раненые, заявил собеседник телеканала.

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Находящийся в Соледаре украинский военный в разговоре с CNN заявил, что командование бросило его и товарищей, у них закончилась еда и вода. Телеканал опубликовал его слова анонимно «по соображениям безопасности».

«Нам сказали, что нас выведут. И теперь нас просто бросили», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, последний вывод украинских подразделений из Соледара был три дня назад, оставшимся приказали «держаться до самого конца». У военных кончилась еда и вода, есть раненые, при этом остались боеприпасы, добавил мужчина.

Ранее в Минобороны России заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с северной и южной части. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 10 января сообщал о том, что под контролем российской армии находится центр города.