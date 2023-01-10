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Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем ДНР

Максим Крюков
23:23 10.01.2023
Врио главы ДНР отметил, что данное направление является последним, куда украинские боевики могли бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.
Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем ДНР
© Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина, РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вечером 10 января заявил, что центр города Соледар уже находится под контролем ДНР.

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем», - сказал он в эфире Первого канала.

По словам врио главы региона, в этом районе бойцы уже закрепились с одной стороны, «с другой стороны они уже достаточно эффективно продвигаются и где-то проводят зачистку в западной части Соледара».

Пушилин отметил, что данное направление является последним, куда украинские боевики могли бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.

«Мы видим к концу сегодняшнего дня, что здесь противник продолжает нести серьезные потери как в живой силе, так и в технике», - резюмировал он.

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы ВС РФ освобождают Соледар. Освобождение этого населенного пункта положит начало изгнанию националистов из Артемовска - стратегически важного города, через который снабжается вся группировка противника в Донбассе.

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