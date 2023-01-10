Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем ДНР

Врио главы ДНР отметил, что данное направление является последним, куда украинские боевики могли бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.

© Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина, РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вечером 10 января заявил, что центр города Соледар уже находится под контролем ДНР.

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем», - сказал он в эфире Первого канала.

По словам врио главы региона, в этом районе бойцы уже закрепились с одной стороны, «с другой стороны они уже достаточно эффективно продвигаются и где-то проводят зачистку в западной части Соледара».

Пушилин отметил, что данное направление является последним, куда украинские боевики могли бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.

«Мы видим к концу сегодняшнего дня, что здесь противник продолжает нести серьезные потери как в живой силе, так и в технике», - резюмировал он.

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы ВС РФ освобождают Соледар. Освобождение этого населенного пункта положит начало изгнанию националистов из Артемовска - стратегически важного города, через который снабжается вся группировка противника в Донбассе.