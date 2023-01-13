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Берлин примет решение о танках Leopard для Киева на следующей неделе

Ян Брацкий
18:54 13.01.2023
Перед принятием окончательного решения о передаче немецких танков Украине главы минобороны Германии и Пентагона проведут переговоры.
Берлин примет решение о танках Leopard для Киева на следующей неделе
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Вопрос с передачей немецких танков Leopard киевскому режиму решится на следующей неделе. Об этом заявили в бундестаге.

«По словам источника, знакомого с планами, Берлин определится с этим перед встречей высокопоставленных представителей оборонных ведомств союзных стран, запланированной на 20 января на американской авиабазе Рамштайн», - приводит заявление источника в правительстве агентство Bloomberg.

Ранее представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман объяснила, почему Польша и  другие страны ЕС, на вооружении которых есть танки Leopard, не могут принять самостоятельное решение по их передаче Киеву. Для этого требуется официальное разрешение производителя, то есть Берлина, пояснила она.

Между тем президент Польши Анджей Дуда уже пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

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