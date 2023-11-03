В стране и мире Навка назвала смерть фигуриста Протопопова тяжелой утратой Ян Брацкий Первый советский олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов умер на 92-ом году жизни. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kroon Ron, CC0, Wikimedia Читайте нас на: Уход из жизни легендарного фигуриста Олега Протопопова - тяжелая утрата. Таким мнением со «Звездой» поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Фигуристка выразила соболезнования родным и близким знаменитого спортсмена. «Безусловно, Белоусова и Протопопов - это величайшие спортсмены, легенды для советского зрителя, для любителей фигурного катания, и это тяжелая утрата. Я приношу, конечно, свои соболезнования родственникам и близким. Просто нужно крепиться. Мы никогда не забудем их победы, достижения и талант», - сказала Навка. Ранее вклад Протопопова и Белоусовой в развитие парного катания оценила знаменитая фигуристка Ирина Роднина. С ее слов, наша пара не только вписала свое имя в историю, но и изменила правила судейства этого вида спорта. Экспертное мнение и аналитика