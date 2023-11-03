Умер первый советский олимпийский чемпион в парном фигурном катании Протопопов

Всю жизнь Олег Протопопов катался в паре с Людмилой Белоусовой, которая ушла из жизни в 2017 году.

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Умер первый советский олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов. Ему был 91 год, сообщает Sputnik со ссылкой на The Skating Lesson. В паре с Людмилой Белоусовой он дважды брал олимпийское золото - в 1964 и 1968 годах.

Успехи Протопопова и Белоусовой положили начало гегемонии советских и российских пар на Олимпиадах, пишет Telegram-канал «Матч! Фигурное катание».

Пара не только блестяще каталась, фигуристы сами придумывали сложные фигуры и элементы, такие как «космическая спираль» и «тодес». Позже они стали обязательными для каждой выходящей на лед пары. В последний раз Протопопов и Белоусова вышли на лед в 2015 году, чтобы выступить в шоу «Вечер с чемпионами».